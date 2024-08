Allemagne: forte hausse de l'immigration illégale en 2023

La plupart de ces immigrants étaient originaires de Syrie (54.207 personnes), de Turquie (35.732) et d'Afghanistan (35.370).

Selon le BKA, beaucoup d'entre eux ont été aidés par des passeurs, notamment en traversant l'Allemagne à bord de fourgons.

"Afin d'échapper à tout contrôle et donc à toute poursuite, les groupes de passeurs ont pris de plus en plus de risques et se sont montrés de plus en plus imprudents à l'égard des personnes transportées, des tiers non impliqués et des forces de police déployées", a encore souligné le BKA.