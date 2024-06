Bas Eickhout et Terry Reintke pour coprésider le groupe des Verts au Parlement européen

Terry Reintke siège au Parlement européen depuis 2014. Elle copréside le groupe des écologistes depuis 2022. Bas Eickhout, lui, est député européen depuis 2009. Avant de se lancer dans la politique, il a coécrit le rapport du GIEC qui a reçu le prix Nobel de la paix en 2007. Il a présidé plusieurs délégations du Parlement européen à la COP.

"Je me réjouis de pouvoir utiliser notre énergie commune pour construire et façonner l'agenda vert et progressiste de l'Europe. Avec l'avenir du Green Deal qui est en jeu et la guerre en Ukraine, nous aborderons les cinq années à venir avec responsabilité et engagement", a affirmé Bas Eickhout.