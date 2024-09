Campagne de désinformation russe pour l'extrême droite allemande

Cette firme, désignée sous le nom de Social Design Agency (SDA), répand depuis au moins deux ans de fausses informations 24 heures sur 24 sur les réseaux sociaux et en étroite collaboration avec le Kremlin, croient savoir le quotidien allemand Süddeutsche Zeitung et les chaînes allemandes de télévision et radio publiques WDR et NDR.

Avec l'aide d'autres partenaires internationaux, ces médias ont évalué des présentations internes, des tableaux, des listes, graphiques et des documents écrits, fournis par une source anonyme.