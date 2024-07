Découverte d'une arme dans une valise abandonnée à Trieste la veille de la visite du Pape

Les faits se sont déroulés samedi au bar de la gare de Trieste (Frioul-Vénétie-Julienne). Des images de vidéosurveillance montrent un homme d'environ 1,75 mètre laissant un trolley à une table. Environ une demi-heure plus tard, le gérant du bar a prévenu la police des chemins de fer. Quatorze balles et une arme à feu semi-automatique de la marque tchèque CZ ont été retrouvées dans la valise. Le bagage contenait également deux paires de chaussures et des vêtements d'une marque turque.

Cette découverte a conduit à un renforcement des mesures de sécurité lors de la visite du pape François, qui a eu lieu le lendemain. Le parquet de Trieste a ouvert une enquête pour port d'arme prohibée. Les services de renseignement enquêtent également sur cette affaire, selon les médias italiens.