Disparition d'une fillette à Vielsalm : "Les premières heures sont les plus importantes"

D'importants moyens ont été déployés mercredi après-midi pour retrouver une petite fille de deux ans et demi portée disparue lors d'une sortie scolaire près de Vielsalm. La fillette a été retrouvée saine et sauve, après avoir passé près de quatre heures, seule, en forêt.

Il était aux alentours de 11h40 quand les institutrices ont constaté que la jeune Salsabil Almohamed manquait à l'appel. La fillette de deux ans et demi avait échappé à la vigilance de ses enseignantes alors qu'elle participait à une sortie en forêt non loin de l'école de Salmchâteau, dans la commune de Vielsalm.

"D'importants moyens humains ont directement été déployés, avec un renfort des pompiers, du DNF (Département de la Nature et des Forêts) et de la protection civile", rapporte le commissaire divisionnaire de la zone de police Famenne-Ardenne, Daniel Sommelette. Aux moyens humains sont venus s'ajouter un appui aérien composé d'un hélicoptère et de drones, ainsi que des maîtres chiens. "Les premiers moments sont toujours les plus importants dans le cadre de ce type de disparition. Heureusement, les températures ambiantes étaient plutôt favorables", a expliqué le commissaire.