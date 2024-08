Drax plus gros émetteur de CO2 au Royaume-Uni selon le centre de réflexion Ember

Selon Ember, Drax est responsable de 3% du CO2 émis sur tout le territoire britannique, "plus que les quatre centrales les plus polluantes suivantes combinées et plus de quatre fois les émissions de la dernière centrale électrique à charbon du Royaume-Uni, à Ratcliffe-on-Soar".

"Brûler du bois pour générer de l'électricité (...) limite l'indépendance énergétique du Royaume-Uni", car une grande quantité de ce bois est importée, et cela "n'a pas sa place dans une transition vers la neutralité carbone", souligne Ember.

"La véritable sécurité énergétique vient de l'énergie solaire et éolienne domestique et d'une solide planification pour rendre le système électrique flexible et efficace", insiste le centre de réflexion.