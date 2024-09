Friedrich Merz candidat du CDU/CSU à la chancellerie allemande

Friedrich Merz est le chef des chrétiens-démocrates du CDU, tandis que Söder est à la tête du parti-frère, le CSU, actif en Bavière.

Les chrétiens-démocrates forment le plus grand parti d'opposition et se classent en tête des sondages d'opinion, loin devant les autres partis politiques. Ils doivent à présent compter sur la confiance de plus d'un tiers des électeurs. L'actuelle coalition gouvernementale composée du SPD, de Groenen et de FDP obtiendrait à présent moins d'un tiers des voix des électeurs.