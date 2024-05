Jusqu'à 11 ans de prison pour les responsables d'un trafic de cocaïne à Arlon

Fin novembre 2022, une perquisition réalisée dans un hangar d'Arlon, sur base d'informations communiquées par les autorités judiciaires serbes, a débouché sur la découverte de 115kg de cocaïne et l'interpellation de quatre personnes. L'enquête a également conduit à l'arrestation d'autres personnes à l'étranger. Au total, 14 inculpés se sont retrouvés poursuivis devant le tribunal correctionnel d'Arlon pour trafic de stupéfiants et participation à une organisation criminelle, dont quatre détenus et cinq défaillants.

Les malfaiteurs transportaient d'importantes quantités de cocaïne depuis l'étranger pour les couler dans des blocs de bétons au sein d'un entrepôt d'Arlon afin d'en faciliter l'exportation vers la Grande-Bretagne. Des perquisitions menées au domicile de l'un des dirigeants présumés de l'organisation à Amsterdam a notamment permis de découvrir une fausse carte d'identité, 17 GSM, une arme à feu et des liasses de billet. L'homme, un Serbe d'une trentaine d'années, organisait le transfert de la cocaïne depuis les Pays-Bas jusqu'Arlon.