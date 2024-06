La Belgique et l'UE s'associent pour acheminer 240 tonnes d'aide humanitaire à Gaza

La Commission soutient la livraison du fret et couvre les frais de transport de l'opération. La cargaison sera transportée en Jordanie par la mer et livrée à l'Organisation caritative hachémite de Jordanie avant d'être acheminée à Gaza.

L'aide consiste en 240 tonnes de fournitures collectées par l'organisation caritative bruxelloise "Human Smile", notamment des articles d'hygiène, des matelas, des sacs de couchage et des oreillers ainsi que du lait en poudre pour bébés et d'autres formes d'aide aux Palestiniens dans le besoin, selon un communiqué.

Cette nouvelle livraison vient s'ajouter aux plus de 2.600 tonnes acheminées jusqu'à présent par 55 vols du pont aérien humanitaire de l'UE.

"Pour faire face à une crise aussi dramatique, nous devons sortir des sentiers battus et explorer de nouvelles voies de collaboration afin d'alléger les souffrances des civils à Gaza. Il est essentiel que toutes les voies terrestres d'acheminement de l'aide vers Gaza soient ouvertes et utilisées à pleine capacité. J'invite instamment toutes les parties à permettre un accès humanitaire rapide et sans entrave à Gaza et à l'intérieur de la bande de Gaza", a souligné le commissaire européen chargé de la gestion des crises, Janez Lenarcic.

Pour les années 2023 et 2024, l'UE a alloué plus de 290 millions d'euros d'aide humanitaire aux Palestiniens en se concentrant sur des secteurs tels que l'alimentation, la nutrition, la santé, l'eau et l'assainissement, ainsi que la protection.