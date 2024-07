La "pizza pliée", nouvelle sensation de la cuisine de rue à Dortmund: "C’est super pratique!"

"Le rond doit aller dans le carré." Pour Mahmud Chahrour, pas question de manger une pizza avec couteau et fourchette. Inspiré par les traditions de Naples, où la pizza à emporter est monnaie courante, il propose une expérience culinaire différente : une pizza entière, mais pliée pour être facilement transportable et consommée sans tracas. "Nous ne sommes rien d'autre qu'une pizzeria, si ce n'est que nous plions la pizza et que nous avons basé tout notre concept sur ce principe. C'est pourquoi je pense que c'est une expérience un peu nouvelle pour le client. Tout le monde veut essayer, tout le monde veut dire : oui, j'ai déjà mangé ça," explique-t-il.

Un four à bois pour des pizzas authentiques



Le nom de son établissement en dit long sur son attachement à l'authenticité italienne. Les pizzas sont cuites dans un four à bois à 450 degrés, prêtes en seulement 1,5 minute. L'idée lui est venue d'un ami propriétaire de pizzeria, qui l'a inspiré à créer des pizzas rapides et personnalisées. Chaque client peut choisir parmi des bases telles que funghi, tonno ou salami, et ajouter des garnitures et des sauces à volonté. Ce concept est très populaire dans la région de la Ruhr.



Les clients apprécient cette innovation : "C'est vraiment pratique et parfait pour emporter, car il est très difficile de manger une pizza dans la voiture. Et pliée comme ça, elle est idéale pour les déplacements", s'enthousiasme un jeune homme. "La pâte est vraiment très bonne. Presque comme en Italie", savoure un autre.



Une offre personnalisée et halal



La Margherita classique coûte 5,50 euros, avec deux ingrédients inclus. Chaque garniture supplémentaire est facturée 50 cents. Mahmud Chahrour, musulman pratiquant, propose uniquement des produits halal, conformes aux règles religieuses islamiques. La viande de porc est donc absente de son menu. Avec des années d'expérience dans la restauration, il continue de peaufiner son concept.