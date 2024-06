La Russie annonce bloquer l'accès à 81 médias européens sur son territoire

Au total, 81 médias issus de 25 pays sont concernés par cette mesure dont le Knack, Le Vif mais aussi Der Spiegel, Die Zeit, Frankfurter Allgemeine, Le Monde, AFP et Politico. Parmi les autres médias notables figurent la chaîne publique irlandaise RTE, l'agence de presse espagnole EFE, ainsi que les journaux espagnols El Mundo et El Pais, la chaîne publique italienne RAI et les journaux italiens La Stampa et La Repubblica. Enfin, sont aussi concernés la chaîne publique néerlandaise NOS et les journaux néerlandais NRC et Algemeen Dagblad, ainsi que la chaîne publique suédoise SVT.

Ces mesures interviennent parce que, selon la Russie, ces médias "diffusent systématiquement de fausses informations" sur "l'opération militaire spéciale" , c'est-à-dire la guerre en Ukraine.