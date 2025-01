La Wallonie va réduire progressivement son offre d'accueil pour les réfugiés ukrainiens: voici les mesures annoncées

La politique d'accueil des réfugiés ukrainiens a été analysée lors du conclave budgétaire 2025. Dans ce cadre, "le gouvernement a chargé les ministres compétents de revenir vers lui avant la fin de 2024 avec une activation du mécanisme de phasing-out", a expliqué ce mardi, en commission Logement du parlement wallon, la ministre régionale Cécile Neven.

Le 19 décembre dernier, l'exécutif a finalement décidé de maintenir une offre d'accueil en centres d'hébergement collectifs conventionnés et financés par la Wallonie tout en réduisant progressivement celle-ci. Ces centres constituent des lieux de résidence temporaire destinés à permettre aux primo-arrivants fuyant la guerre en Ukraine de se poser tout en bénéficiant d'un accueil tenant compte de leurs besoins et d'un accompagnement soutenu vers une solution de logement plus pérenne.