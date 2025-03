Le Vatican dévoile la première photo du Pape depuis son hospitalisation: le souverain pontife "a célébré la sainte messe"

Le Vatican diffuse la première photo du pape François depuis son hospitalisation, il y a plus d'un mois.

La photo prise de trois quarts dos montre le souverain pontife de 88 ans dans un fauteuil roulant, vêtu d'une chasuble blanche et d'une étole pourpre, le regard orienté vers le bas face à un autel surmonté d'un crucifix au mur. L'expression de son visage n'est donc pas visible.

Le Vatican a publié dimanche une photo du pape pour la première fois depuis son hospitalisation il y a plus d'un mois pour une double pneumonie, et François a adressé un message de remerciements aux fidèles dans lequel il se dit "affaibli" face à une "épreuve".

"Ce matin, le pape François a célébré la sainte messe dans la chapelle de l'appartement situé au 10ᵉ étage de la polyclinique Gemelli" à Rome, indique la légende de la photo, rédigée par le bureau de presse du Vatican.

Auparavant, le Vatican avait publié un message dominical de l'Angélus dans lequel le pape François se disait "affaibli".

"Je suis confronté à une épreuve et je me joins à tant de frères et sœurs qui sont malades, fragiles, en ce moment, comme moi", a écrit François dans ce message.

"Nos corps sont affaiblis, mais même ainsi, rien ne peut nous empêcher d'aimer, de prier, de nous donner, d'être les uns pour les autres, dans la foi, des signes lumineux d'espérance", a-t-il ajouté.