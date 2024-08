"Les touristes visitent Rome et se déshydratent": 22 villes italiennes placées en alerte rouge pour les fortes chaleurs

Malaise, vertige, fièvre, déshydratation: le ministère de la Santé italien a placé cette semaine 22 villes en alerte rouge.

Le thermomètre grimpe et le nombre de personnes en besoin de soins médicaux également.

Dans un service d'urgence du centre-ville de Rome, il y a 15 à 20% d'admissions de plus qu'en hiver. "Il s'agit avant tout de touristes qui viennent visiter Rome et qui se déshydratent très souvent lors des différents circuits qu'ils font avec les agences touristiques", indique Luca Di Maurizio, chef des unités opérationnelles des urgences. "Ils seront donc aux urgences pour ce genre de problèmes."

Ailleurs en Europe

Certaines personnes sont également plus exposées. C'est le cas des sans-abri. En Allemagne, par exemple, plusieurs associations se mobilisent pendant la canicule pour apporter un peu d'eau et quelques conseils à ceux qui vivent dans la rue. "Parfois on doit appeler une ambulance mais la plupart du temps on vérifie qu'ils sont à l'ombre, s'ils sont correctement protégés du soleil et s'ils sont bien hydratés", explique Matthias, travailleur de rue.