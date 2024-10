À l'instar de Ryanair, Eurowings cessera de desservir l'aéroport d'Hambourg

Eurowings possède 16 avions basés à l'aéroport de Hambourg, d'où elle propose des vols vers 70 destinations. Dans un premier temps, plus d'un millier de vols seront supprimés du programme 2025. La liaison intérieure avec l'aéroport de Cologne/Bonn cessera également d'être opérée dès le passage aux horaires d'été. Six destinations en Europe et en Afrique du Nord ne seront plus desservies.

Cette annonce intervient au lendemain de l'annonce de Ryanair, qui a prévenu qu'elle cesserait de desservir les aéroports allemands de Dortmund, Dresde et Leipzig l'année prochaine et qu'elle réduirait les vols vers Hambourg et Berlin de respectivement 60% et 20%. La compagnie aérienne irlandaise s'oppose aussi à l'augmentation des taxes, qui a rendu les vols en Allemagne plus chers qu'ailleurs.