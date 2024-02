L'Ukraine affirme avoir abattu un avion de détection radar russe

"La destruction en vol de l'A-50U est une nouveau coup sérieux porté au potentiel et aux capacités de Moscou", a-t-il ajouté.

L'A50 est un appareil équivalent à l'Awacs (Airborne warning and control system) des pays de l'Otan. Tous deux sont aisément reconnaissables au vaste radar fixé au-dessus de leur fuselage. Selon les chiffres de la société de renseignement britannique privée Janes, les Russes en possédaient dix de modèle ancien et sept plus modernes (A-50U), récemment rénovés et en service.

L'AFP n'était pas en mesure dans l'immédiat de vérifier ces informations.