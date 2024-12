Plus de...deux milliards d'euros à gagner en Espagne: découvrez "El Gordo", un jeu de loterie devenu incontournable

En Espagne, la loterie "El Gordo" est organisée comme chaque année le 22 décembre. Un véritable événement et rendez-vous culturel dans ce pays. Plus de deux milliards d'euros sont à remporter.

Les Espagnols pourront tenter de remporter un total de 2,7 milliards d'euros dimanche à l'occasion de la fameuse loterie "El Gordo" ("Le gros", en français), soit 112 millions de plus que l'année dernière. Le tirage commence à 09 h 00.

Une vieille tradition

La loterie, organisée depuis 1812, est considérée comme la plus importante et la plus ancienne du monde. Les gagnants sont annoncés lors d'une cérémonie qui dure entre trois et quatre heures, étant donné que de plus petits prix sont également tirés au sort. Les numéros gagnants sont chantés par des élèves de l'internat madrilène San Ildefonso.