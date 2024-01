Scandale du Post Office britannique: une ex-postière porte le combat dans les urnes

- "Fais quelque chose" -

Entre 1999 et 2015, plus de 700 responsables de bureaux de poste ont été condamnés à tort pour vol ou falsification de comptes en raison de problèmes dans le logiciel.

Des vies ont été détruites, certains ont été emprisonnés, beaucoup ont été ruinés. Quatre se sont suicidés.

La diffusion début janvier de la série "M. Bates contre le Post Office", qui raconte le scandale, a saisi l'opinion.

Elle a fait enrager Yvonne Tracey, ancienne assistante dans un bureau de poste de Londres, au point de ne pas avoir pu en dormir.

"Je n'arrêtais pas de réveiller mon mari, et en fin de compte il m'a dit: +OK, fais quelque chose alors+", raconte-t-elle.

"Je ne fais pas ça pour devenir responsable politique, parce que je ne suis pas une responsable politique, mais c'est pour que ça reste dans l'oeil du public et que ça continue jusqu'à ce que les gens obtiennent justice", dit-elle.

Depuis qu'elle a annoncé son intention de se présenter lors des législatives attendues cette année dans la circonscription de M. Davey, Yvonne Tracey a, dit-elle, été inondée de soutiens et de propositions pour l'aider dans sa campagne.

"Le retour que j'ai, c'est que plus personne n'écoute", relate-t-elle. "On me remercie pour parler pour les petites gens. Les gens ont l'impression qu'on s'en fiche d'eux et ils sont très en colère".

- Confiance perdue -

Patrick Spence, le producteur de la série, a fait part de son sentiment que celle-ci a touché au coeur le sentiment de rage de n'être pas écouté par les grandes entreprises et les politiques.

"Ils ont vu à quel point les gens ont souffert et vu que personne n'a été tenu pour responsable ou été poursuivi et pensent que c'est scandaleux", a-t-il dit. "Le pays a dit trop, c'est trop".

Le scandale reste au coeur de l'attention. Une enquête publique est actuellement en cours, notamment pour déterminer qui chez Fujitsu, le créateur japonais du logiciel, et au Post Office savait qu'Horizon était défectueux alors même que des responsables de bureaux de poste étaient poursuivis.

Le Premier ministre Rishi Sunak a estimé qu'il s'agissait de l'une des pires erreurs judiciaires jamais connue par le Royaume-Uni, et promis une loi pour que les postiers accusés à tort soient rapidement innocentés et indemnisés.

Yvonne Tracey, elle, reste déterminée, aussi intimidant soit-il d'affronter Ed Davey, qui est député quasi sans interruption depuis 1997. "C'est un gros morceau, c'est effrayant", "mais les choses doivent changer".