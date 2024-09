Tempête Boris: nouveau décès en Autriche, le bilan passe à 19 morts

Une "femme de 81 ans" est décédée, a indiqué à l'AFP un porte-parole de la police de Basse-Autriche. Un pompier avait également trouvé la mort dimanche et lundi, les décès de trois hommes, respectivement âgés de 40-50 ans, de 70 et 80 ans, avaient été annoncés.

La tempête Boris a tué au moins 19 personnes en Europe centrale et orientale: en plus des cinq victimes en Autriche, la Roumanie a recensé sept morts à ce stade, la Pologne quatre et la République tchèque trois ainsi que huit disparus. Si la situation météorologique semble s'améliorer en plusieurs endroits, les sols restent saturés et les rivières sortent de leur lit, ce qui amène les autorités à réclamer des populations qu'elles conservent la plus grande prudence.