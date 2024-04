Tirs dans une école en Finlande: un jeune de 12 ans ouvre le feu, un enfant tué et deux autres gravement blessés

Un enfant de 12 ans a été tué et deux autres ont été gravement blessés mardi lors de tirs déclenchés par un autre enfant du même âge dans une école de Vantaa, au nord d'Helsinki, a annoncé la police finlandaise.

Un jeune de douze ans a ouvert le feu, a tué un enfant et blessé deux autres enfants du même âge mardi matin dans une école de Vantaa, au nord d'Helsinki, et le suspect a été arrêté, selon la police.

Une vidéo, diffusée par le quotidien Iltalehti et présentée comme l'arrestation du suspect, montre deux policiers maintenant au sol une personne allongée sur le ventre.

La police a annoncé avoir été dépêchée sur les lieux peu après 09H00 locales (06H00 GMT) et le suspect a été appréhendé vers 10H00 à Helsinki. Elle a ensuite indiqué que les trois blessés et le suspect étaient tous âgés de 12 ans. "L'arrestation s'est déroulée dans le calme. L'auteur était en possession d'une arme à feu", a indiqué la police sur son site internet.

Une cellule de crise réunissant les personnels de l'école et de la municipalité a été mise en place, selon les médias finlandais.

Les élèves ont été gardés dans leur classe et les parents affluent en nombre à l'école, où ils sont pris en charge par des policiers, selon la télévision publique Yle.

"Je ne peux qu'imaginer la douleur et l'inquiétude ressenties par de nombreuses familles actuellement", a réagi la ministre de l'Intérieur, Mari Rantanen sur X, ajoutant que la journée avait commencé "de façon choquante".

Le pays nordique a connu deux tragédies similaires au début des années 2000.

En novembre 2007, un homme de 18 ans avait ouvert le feu dans une école (collège et lycée) de Jokela, à une cinquantaine de kilomètres au nord de la capitale Helsinki, tuant huit personnes : le directeur, l'infirmière et six élèves. L'assaillant s'était suicidé après l'attaque.

Un an plus tard, en septembre 2008, une fusillade a eu lieu dans une école professionnelle de Kauhajoki (ouest), perpétrée par Matti Juhani Saari, 22 ans, tuant dix personnes. Il s'est lui aussi suicidé peu après.

Depuis, des centaines d'écoles ont été menacées d'actes similaires, selon la revue Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention qui pointe les problèmes de santé mentale comme raison principale derrière ce fléau.