Un pont de la ville allemande de Dresde s'effondre en partie

Un pont de la ville de Dresde, à l'est de l'Allemagne, s'est partiellement effondré aux petites heures mercredi matin. Il s'agit d'une section du pont Carola, destinée aux trams et aux piétons, selon une publication des pompiers de Dresde sur Instagram. Aucune victime n'est à déplorer.

Selon la société de transport public de la ville, il n'y avait pas non plus de tram en circulation sur le pont au moment de l'effondrement, alors que deux lignes de tram le traversent toutes les heures en semaine, y compris la nuit.

Le pont s'est effondré dans l'Elbe sur une longueur de 100 mètres. L'incident s'est produit vers 03h00 dans la nuit de mardi à mercredi, à un moment où aucun véhicule ni individu ne circulait sur le pont. La cause de l'effondrement est encore inconnue.

Un trou d'un mètre de diamètre s'est par ailleurs créé au niveau de la tête de pont, du côté du centre historique de Dresde. Des tuyaux du système de chauffage de la ville ont également été endommagés dans l'effondrement. En raison de fuites de ces tuyaux, certaines parties de la berge ont été inondées.

Le pont Carola représente l'un des axes de circulation principaux de la ville de Dresde. La zone est désormais bouclée et la circulation des trams et des voitures est déviée, tandis que les habitants sont invités à éviter les abords du pont et à ne pas gêner les services d'urgence.