Une journaliste estonienne d'origine russe inculpée de trahison

Svetlana Burceva, qui a acquis par naturalisation la nationalité estonienne en 1994, a collaboré depuis 2017 avec des sites estoniens en ligne contrôlés par le groupe de médias russe Rossia Segodnia.

Son travail "a servi les intérêts de la propagande russe", selon le parquet.

Le Service estonien de sécurité intérieure (SSI) a conclu de son côté que Mme Burceva ne pouvait "en aucun cas être considérée comme une journaliste indépendante, objective et neutre", étant donné qu'elle a servi "les objectifs agressifs du Kremlin", ce qui est un "crime contre l'État".

Selon les autorités estoniennes, Mme Burceva a suivi par ailleurs à Sébastopol, en Crimée, un programme d'études sur l'information et les conflits hybrides, conçu et dirigé par le chef d'une société de renseignement privée enregistrée en Russie et un ancien officier de contre-espionnage russe, et elle a coécrit un livre intitulé Guerre hybride contre le monde, "désobligeant à l'égard de la République d'Estonie".