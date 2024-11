Une première depuis plus de 1.500 ans: Airbnb va organiser des combats de gladiateurs au Colisée de Rome

La plateforme de location de logements et de vacances en ligne Airbnb s'apprête à organiser des combats de gladiateurs dans l'emblématique Colisée de Rome l'année prochaine, marquant ainsi le premier événement de ce type depuis plus de 1.500 ans.

Le programme dans le Colisée historique, qui s'étendra de deux à trois heures, comprendra des spectacles de gladiateurs récréatifs et des leçons sur les techniques de combat antiques.

Pour s'assurer une place, les candidats peuvent participer à une loterie qui débutera mercredi à 15 heures et se poursuivra jusqu'au 10 décembre.

L'événement commencera dans les salles souterraines, où les invités revêtiront une armure, et se terminera par un combat à l'épée et au bouclier dans l'arène.

À Rome, ce problème est particulièrement grave et a suscité une forte opposition de la part d'initiatives citoyennes locales. Une autre critique majeure concerne la transformation du site classé au patrimoine mondial de l'Unesco en une sorte de parc de loisirs, comparé à "Disneyland".

Avec environ 7 millions de touristes par an, le Colisée est l'une des attractions les plus visitées d'Italie. Construite entre 72 et 82 après J.-C., l'arène a été le théâtre de combats de gladiateurs jusqu'au cinquième siècle, date à laquelle la tradition a pris fin.