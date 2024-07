Viktor Orban souhaiterait se rendre à Moscou d'après des rumeurs: Charles Michel s'adresse à lui

"La présidence tournante de l'UE n'a pas pour mandat de dialoguer avec la Russie au nom de l'UE. Le Conseil européen est clair: la Russie est l'agresseur, l'Ukraine est la victime. Aucune discussion sur l'Ukraine ne peut avoir lieu sans l'Ukraine", a martelé Charles Michel sur le réseau X. Donald Tusk, lui, questionnait de front: "les rumeurs d'une visite de votre part à Moscou ne peuvent être vraies, n'est-ce pas Viktor Orban ?".

The EU rotating presidency has no mandate to engage with Russia on behalf of the EU.



The European Council is clear: Russia is the aggressor, Ukraine is the victim. No discussions about Ukraine can take place without Ukraine.