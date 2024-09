Zelensky appelle à autoriser l'usage d'armes à longue portée "sur le territoire russe"

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé vendredi à autoriser l'usage d'armes à longue portée "non seulement sur le territoire occupé de l'Ukraine, mais aussi sur le territoire russe". Il a par ailleurs réclamé "plus d'armes" aux pays alliés réunis en Allemagne "afin de repousser les forces russes" du territoire ukrainien "et en particulier dans la région de Donetsk", à l'est.