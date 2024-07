Aéroports parisiens: préavis de grève d'un syndicat le jour de l'ouverture des JO

Force Ouvrière (11,57% des voix aux dernières élections professionnelles) a estimé que l'accord signé le 16 juillet entre la direction du Groupe ADP et une majorité des syndicats n'avait abouti qu'à "des avancées partielles et modestes" et avait "généré un sentiment de mécontentement" parmi des salariés, selon un communiqué.

Le préavis de grève courra "du vendredi 26 juillet 2024 (à partir de 05H00) au samedi 27 juillet 2024 (à 07H00)", selon FO, soit au début des Jeux olympiques de Paris.