Alsace: un lexique audio pour cesser d'écorcher les noms de communes

FREDERICK FLORIN

Breuschwickersheim ou Voegtlinshoffen ? Drachenbronn-Birlenbach ou Gumbrechtshoffen ? Pour aider les "Français de l'intérieur" à bien prononcer les noms de lieux alsaciens sans fâcher les habitants, un annuaire audio est désormais disponible en ligne.

L'Alsace, sa route des vins, ses cigognes, ses colombages... et ses noms imprononçables, surtout pour les non germanistes. Plus d'excuse: le site Alsahopla permet de vérifier la prononciation du nom des près de 900 communes alsaciennes, en cliquant sur un enregistrement.