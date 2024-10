Après les fortes intempéries dans le sud de la France, une nuit "relativement calme"

Les secteurs les plus touchés sont situés autour de la plaine de l'Argens, du pays de Fayence et du golfe de Saint-Tropez, petite cité portuaire prisée de la jet-set.

Dans cette dernière ville, l'eau avait menacé samedi soir les devantures de commerces autour du Port, dont le célèbre café Sénéquier. La police municipale avait interdit le passage dans certains endroits du centre-ville.

Situés en grande partie dans une zone pourtant inondable, de nombreux magasins de la plaine du pays de Fayence, dans l'est du Var, étaient eux aussi sous l'eau. Plusieurs routes restent impraticables et des panneaux de signalisation comme des arbres ont été arrachés."Des gens vont découvrir qu'ils ont les pieds dans l'eau", ont prévenu les pompiers qui se préparent dorénavant à "utiliser les moyens de pompage".

Les conséquences du réchauffement climatique

Dans les Alpes-Maritimes voisines, les pompiers ont indiqué avoir effectué 34 interventions, dont "trois assistances à personnes". "Quelques opérations d'assèchement des sous-sols, caves et rez-de-chaussée seront finalisées ce dimanche matin", ont-ils précisé."Sur l'est du Var et l'ouest des Alpes-Maritimes, le passage orageux samedi soir entre 18 h 00 et 23 h 00 s'est accompagné d'un cumul de pluie de 60 à 80 millimètres localement, 100 millimètres sur l'Estérel. Les cumuls de pluie pour l'ensemble de la journée de samedi sont de 80 à 130 millimètres localement 160 millimètres sur l'Estérel", a indiqué Météo-France.