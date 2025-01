Baiser volé, commentaires sexistes…: quelles sont les sanctions possibles contre l'animateur Arthur et ses anciennes émissions?

Mise en ligne sur le réseau social X par l’utilisateur @fou_allie, une vidéo regroupant des extraits controversés de l’émission "À prendre ou à laisser" a accumulé plus de 810 000 vues en 15 heures.

Ces images, tournées entre 2004 et 2006, avaient déjà suscité une polémique fin 2024, lorsque la journaliste Alice Welter les avait compilées pour la première fois.

Si leur diffusion avait été temporairement freinée par des revendications de droits d’auteur, la nouvelle vidéo a amplifié le débat et relancé les critiques.

Les justifications d'Arthur

Interrogé par Le Parisien fin décembre, Arthur avait défendu son comportement en invoquant le contexte de l’époque : "L’émission durait 40 minutes, mais la mécanique de jeu n’en représentait que la moitié. Il fallait faire un petit one-man-show quotidien. J’étais assez proche des candidats et candidates. Aujourd’hui, on ne pourrait plus animer de la même manière."