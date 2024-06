Bardella: "Je ne laisserai pas l'impérialisme russe absorber un État allié comme l'Ukraine"

"Ma position est très simple sur ce conflit (...) Elle n'a jamais varié. C'est celle d'un soutien à l'Ukraine et d'éviter une escalade avec la Russie qui est, je le rappelle, une puissance nucléaire", a déclaré le leader d'extrême droite lors du dernier débat télévisé avec le Premier ministre Gabriel Attal et le socialiste Olivier Faure.

Une position qu'a vivement dénoncé Gabriel Attal: "Derrière le +titre honorifique+, il y a l'idée que le président de la République ne serait plus en mesure de prendre de décisions", s'est-il alarmé.

"Si le Rassemblement national venait à gagner cette élection, il y aurait une forme de dispute entre le Premier ministre et le président de la République pour savoir à qui a le rôle de chef des armées", a-t-il ajouté. "C'est un message envoyé aux puissances mondiales, au monde entier, qui est un message très grave pour la sécurité des Français."

Cela pourrait "placer la France et les Français dans une situation de cobelligérance", a-t-il déclaré.

Le premier secrétaire du parti socialiste s'est dit, au contraire, "favorable" à l'envoi de missiles s'ils "permettent de viser sur le sol russe des infrastructures qui servent à bombarder le sol ukrainien".

De son côté, Gabriel Attal, qui mène la campagne pour le camp présidentiel, a répété qu'il fallait soutenir les Ukrainiens à la fois "parce qu'ils défendent des valeurs qui sont les nôtres: la démocratie, la liberté" et "parce qu'en les soutenant, on défend aussi les Français et leur quotidien".