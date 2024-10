Bébé enlevé en France: la collaboration entre les enquêteurs français et belges se passent bien... mais ça n'a pas toujours été le cas

Enlevé en région parisienne par ses parents, le petit Santiago, 19 jours seulement, a vite été transporté en Belgique par son père et sa mère, 23 et 25 ans. De ce fait, les enquêteurs belges et français travaillent ensemble afin de retrouver au plus vite le petit, qui a besoin de soins médicaux.

Cette collaboration, qui fonctionne bien dans cette affaire, n'a pas toujours été des plus prolifiques. En effet, souvenez-vous de la cavale de Salah Abdeslam, quelques heures après les attentats de Paris. "Il quitte la France, il revient en Belgique, il est contrôlé à Cambrai. Mais à ce moment-là, l'avis de recherche n'a pas encore été diffusé par les autorités belges. Résultat, il repart libre comme l'air", rappelle Dominique Demoulin, référente RTL info dans les dossiers judiciaires.