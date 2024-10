Cazeneuve accuse Faure d'avoir empêché "avec jubilation" sa nomination à Matignon

La direction du PS a alors "prétendu que la question n’était pas celle du +qui+ à Matignon, mais celle du +quoi+", a-t-il rappelé.

Mais "la nomination du gouvernement Barnier aura apporté la démonstration à mes bons camarades que le +quoi+ a quelque chose à voir avec le +qui+ et qu'à force de délit de faciès et d'excommunication des plus raisonnables à gauche, on finit par devoir subir la vraie droite", a-t-il lancé.

Lors de son entretien avec Emmanuel Macron qui aurait pu conduire à sa nomination, M. Cazeneuve dit n'avoir "pas parlé d’abrogation de la réforme des retraites, mais clairement souhaiter en corriger les injustices".