Cinq choses à savoir sur le périphérique parisien

Le périphérique parisien fait le tour complet de la capitale depuis 1973. Le 25 avril, après dix-sept ans de travaux et 2 milliards de francs déboursés (ce qui correspondrait actuellement à 2,04 milliards d'euros), le Premier ministre de l'époque, Pierre Messmer, loue, sous l'échangeur de la porte Maillot, "une grande œuvre", "un succès". "Sa raison d'être": "améliorer la circulation dans la région parisienne et en particulier aux limites de Paris".

Pendant les Jeux olympiques cet été, une voie y était dédiée aux personnes accréditées. Mais sa transformation en voie de covoiturage et transports en commun, comme le souhaitait la Mairie de Paris, a été rejetée à plus de 80% lors d'une consultation.

Depuis, les DS et les 4L y sont remplacées par les Renault Clio et les SUV. L'autoroute urbaine a été encerclée par 24 écrans phoniques anti-bruit (sur 14 km). Et à la fin des années 2000, certaines portions ont été recouvertes, comme Porte des Lilas ou Porte de Vanves.

- La petite couronne en tête -

D'une longueur de 35,04 km, le périphérique parisien est l'un des principaux axes urbains d'Europe. 1,2 million de véhicules s'y engouffrent chaque jour, en grande partie des Franciliens de la petite couronne (43%) et avec, pour seul occupant, leur conducteur (80%).

Selon un rapport de 2022 du bureau d'études Kisio, le trafic est composé à 50% d'usagers réguliers et est pour moitié concentré aux heures de pointe. Le pic du matin (et ses bouchons) est réparti sur seulement trois heures (entre 5h et 8h), contrairement au pic du soir, beaucoup plus diffus, qui s’étale sur cinq heures.

Mais le "périph'", c'est aussi 332 panneaux lumineux, 550 affiches et panneaux publicitaires lumineux, 23 tunnels, 44 ha d'espaces verts, fleuris et boisés...