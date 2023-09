Des anonymes tentent de perturber l'enquête sur la disparition de Lina à l'aide de fausses informations: la mère de l'adolescente réagit

Quatre jours après la disparition de Lina, 15 ans, en Alsace, des personnes tentent de perturber le bon déroulement de l'enquête via la publication de fausses informations sur les réseaux sociaux. Ces personnes se font parfois passer pour la jeune fille dont on est sans nouvelle depuis qu'elle a quitté son domicile vers 11h samedi matin pour se rendre à la gare près de chez elle où elle devait prendre un train pour retrouver son petit ami à Strasbourg.



Interrogée par la presse au sujet des fausses informations qui circulent, Fanny, la mère de l'adolescente, a demandé à "tout le monde de ne pas y prêter attention". "Les seules personnes à même de donner des informations, sont le procureur, la gendarmerie et moi", a-t-elle déclaré alors que des recherches avaient lieu dans deux étangs ce mercredi pour retrouver Lina ou des indices permettant de comprendre sa disparition soudaine. Toute information venant d'ailleurs est fausse, n'en tenez pas compte".





Alors que les chances de retrouver la jeune fille vivante s'amenuisent, sa mère a expliqué garder espoir. "J'essaie de garder le cap car c'est comme ça que je puisse aider Lina, estime Fanny. Elle a besoin que je sois forte pour pouvoir l'aider elle. J'en suis là aujourd'hui. Je me bats".



Aucune piste n'est écartée par les enquêteurs. Les battues ont mobilisé jusqu'à 400 personnes.