Des évêques européens, dont deux Belges, s'inquiètent de la montée du populisme dans l'UE

"Ce qui paralyse aujourd'hui le vivre ensemble européen, c'est la crainte de la perte de contrôle des nations sur leur destin. Une crainte qui provoque le repli sur soi et la tension avec les autres", notent-ils dans la lettre consultée par l'AFP.

Évoquant, outre cette "crise nationaliste", la crise "économique", les évêques ont remarqué que "la paupérisation de certaines régions et le chômage qui a touché des populations ont creusé des fossés entre nous", critiquant "le modèle libéral et libre échangiste, qui a prévalu chez les décideurs de l'Union européenne" et qui "a provoqué beaucoup de dommages sociaux et territoriaux".

"Ces incertitudes engendrent le populisme, qui est aussi la conséquence de la crise économique, et qui critique le projet européen", ont-ils souligné.