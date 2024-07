Duralex: trois offres de reprise déposées pour sauver la verrerie

La mieux disante de ces offres est la proposition de Société coopérative de production (Scop), soutenue par 60% du personnel et portée par la direction du site qui emploie 228 salariés à La Chapelle-Saint-Mesmin (Loiret), commune de l’agglomération d’Orléans.

La métropole d’Orléans a proposé de racheter le site de la verrerie, pour une somme évaluée entre cinq et huit millions d'euros, afin d’aider à convaincre les banques de financer le projet.

Cette offre prévoit le maintien de la totalité de l'effectif et a obtenu l'appui des élus locaux.

La deuxième offre est celle de la SARL Tourres et Cie, détenue par Stéphanie et Adrien Tourres.

Ils possèdent deux verreries, Waltersperger (Seine-Maritime), reprise en 2018 et spécialisée dans le flaconnage de luxe pour la cosmétique avec une quarantaine de salariés, et La Rochère (Haute-Saône) qui compte une centaine d’emplois et travaille notamment pour les arts de la table.

Leur plan prévoit de conserver 179 salariés et envisage l’instauration de synergies techniques et commerciales au sein du groupe.