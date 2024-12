Emmanuel Macron taclé par des élus locaux à Mayotte: "On n'est pas en Palestine"

En pleine séance, Houdjati Hairati, conseillère municipale, se lève pour dire au président que c'est son "devoir" d'être venu dans l'archipel français de l'océan Indien. "On ne fait pas de l'humanitaire, on n'est pas en Palestine", lance-t-elle, chaudement applaudie, alors que le chef de l'Etat détaille le plan d'approvisionnement en eau et nourriture, qui doivent atteindre toutes les communes du département le plus pauvre de France "d'ici dimanche soir au plus tard".

Autour de la grande table ronde, dans une salle aux murs en briques noires, élus et acteurs de la société civile prennent la parole à tour de rôle. Chaque intervention est plus musclée, et l'audience applaudit plus fort. Les Mahorais ne sont "pas des mendiants", disent les uns et les autres. "Nous devons agir immédiatement pour éviter de retomber dans un cycle infernal. Nous devons interdire la reconstruction des bidonvilles", plaide le maire de Mamoudzou, chef-lieu du département, Ambdilwahedou Soumaila, soulignant que "ce drame" n'était "malheureusement pas une surprise".