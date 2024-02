France: deux réacteurs de la centrale nucléaire de Chinon restent à l'arrêt après un feu

Aucun calendrier n'est fourni quant à la remise en fonction des unités. Mais EDF assure que cela ne devrait pas avoir d'impact sur l'approvisionnement en électricité.

L'Autorité de sécurité nucléaire française (ASN) et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) ont suivi de près l'incident. L'ASN sera en particulier "attentive au contrôle du réseau des eaux pluviales" sur les réacteurs concernés. L'autorité examinera, avec EDF et l'IRSN, "les conditions de levée du plan d'urgence interne, afin d'autoriser sa levée", a communiqué l'organisme samedi.