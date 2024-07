Il y a huit ans, 86 personnes perdaient la vie dans un attentat à Nice

"Oui, il y a de l'émotion, mais pour nous l'émotion c'est toute l'année. Et en ce jour de Fête nationale, un moment joyeux pour le reste de la France, on sent un gros décalage et aussi un soutien qui se réduit avec les années", confiait après la cérémonie, devant le monument aux victimes érigé sur la promenade des Anglais de la ville de la Côte d'Azur, Celia Viale, co-présidente de l'association Promenade des Anges, qui a perdu sa mère dans l'attentat.

Volontairement sobre, avec la lecture des noms des 86 morts suivie d'une minute de silence, du dépôt de gerbes par les associations et les autorités, avant les hymnes français et local, la cérémonie s'est clôturée par le dépôt de roses blanches devant ce monument, une sculpture en métal baptisé "L'Ange de la baie".