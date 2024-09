"Ils peuvent s'en aller": les deux rugbymen français inculpés de viol autorisés à quitter l'Argentine

Lors d'une audience à Mendoza (ouest), l'accusation "ne s'est pas opposée" à la recommandation du parquet lundi d'autoriser le départ d'Hugo Auradou et Oscar Jegou d'Argentine, a indiqué le tribunal dans un communiqué. "Cette résolution reste donc valide, et ils pourront s'en aller du pays à partir de maintenant", ajoute-t-il.

Les joueurs affirment que les relations sexuelles avec la plaignante, une Argentine de 39 ans rencontrée en boîte de nuit, étaient consenties. Et ils nient toute violence, alors que l'avocate de la plaignante a évoqué "une violence terrible".

Auradou et Jegou, deux internationaux de 21 ans restent inculpés de viol aggravé en réunion. Les faits présumés seraient survenus dans la nuit du 6 au 7 juillet dans une chambre d'hôtel de Mendoza, où le XV de France venait de remporter un test-match contre l'Argentine.



Les avocats des joueurs ont déposé la semaine dernière une demande de non-lieu, pour laquelle une date d'audience n'a pas encore été fixée.



Leur avocat français Me Antoine Vey, a estimé qu'elle pourrait survenir dans les prochains jours, sans s'avancer sur un délai, et qualifié mardi l'autorisation de sortie d'Argentine "d'immense soulagement qui consacre l'innocence des joueurs". "Désormais, il nous faudra gagner le combat de leur réhabilitation médiatique, ce qui passe par le retour pour eux sur les terrains sportifs et la compétition de haut niveau", a-t-il commenté.

Les avocats des joueurs n'ont pas confirmé mardi de date ni horaire de départ des joueurs, mais avaient indiqué auparavant qu'ils rentreraient "au plus vite" une fois le feu vert de la justice obtenu.