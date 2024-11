Ils sont suspectés de guets-apens via un site de rencontres: des adolescents mis en examen en France

Deux frères, âgés de 16 et 17 ans, identifiés par la police comme les leaders du groupe, ont été placés en détention provisoire, a précisé le procureur Étienne Manteaux. Deux autres jeunes hommes, de 16 et 18 ans, et une jeune fille de 15 ans ont été placés sous contrôle judiciaire.



Ils ont tous reconnu avoir participé à divers degrés aux faits d'extorsions en bande organisée commis via le site "Sugar Dady", qui cherche à "favoriser des relations entre une personne qui réussit financièrement avec une personne moins favorisée", selon la description du site, relève M. Manteaux.