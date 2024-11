"Je me suis fait piéger": Laura doit payer une facture salée pour résilier son abonnement à un site de rencontre

"Je me suis fait piéger et maintenant, je suis stressée, car ils me harcèlent pour payer un prix exagéré", nous écrit Laura via le bouton orange Alertez-Nous.

Attirée par une publicité en ligne, Laura décide de s'inscrire sur Parship. Les photos de profils floutées l'incitent à souscrire un abonnement pour accéder aux fonctionnalités complètes du site. Cependant, elle ne prête attention qu'au prix mensuel et ne réalise pas qu'elle s'engage pour deux ans.