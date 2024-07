Incendie criminel de Nice: un troisième suspect interpellé à Paris

Trois d'entre eux sont soupçonnés d'avoir pénétré dans l'immeuble pour mettre le feu à la cage d'escalier et deux autres d'avoir été dans la voiture qui les a conduits.

Trois départs de feu au 1er, 2e et 3e étages, avec des produits accélérateurs, ont été relevés. Mais les flammes ont surtout sévi au 7e et dernier étage, où un appel d'air a provoqué un violent embrasement dans l'appartement d'une famille d'origine comorienne, faisant sept morts dont trois enfants de cinq, sept et 10 ans et un adolescent de 17 ans.

Le conducteur de la voiture s'est présenté dès le 18 juillet et l'un des incendiaires présumés, qui portait des traces de brûlures aux jambes, a été interpellé dimanche en région parisienne. Tous deux étaient connus des services de police pour des faits mineurs.