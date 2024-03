Incroyable découverte: un tueur en série français, recherché pendant plus de 30 ans, est passé incognito dans un célèbre jeu télé

Le nom de François Vérove ne vous dit probablement rien, sauf si vous êtes un grand amateur des faits divers et des cas de tueurs en série. Auteur de viols et de meurtres dans les années 80 et 90, cet homme, connu sous le pseudonyme du "Grêlé", a été recherché pendant plus de trente ans afin d'être identifié en 2021. Il se suicidera juste avant d'être interpellé.

Si l'histoire de ce tueur refait surface, c'est à cause d'une vidéo bien particulière qui est apparue sur les réseaux sociaux hier soir. On peut y voir, dans l'émission de Nagui "Tout le monde veut prendre sa place" un candidat en apparence normale, qui répond au nom de François.