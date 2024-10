La CSC invite les électeurs à choisir "en connaissance de cause"

La CSC a présenté lundi matin à Mons sa vision de la société à quelques jours des élections communales et provinciales et à la lueur des résultats des élections de juin, qui ont montré "un clair tournant à droite tant au niveau fédéral que régional et communautaire". "La lecture des projets gouvernementaux, des programmes de partis et les expressions de certains candidats nourrissent notre inquiétude", mettent en garde les instances de la CSC.

Plus de 5.000 tracts anonymes ont été distribués depuis quelques semaines par les militants de la CSC dans les boîtes aux lettres de la zone Mons-La Louvière. Le message est diffusé depuis lundi via les réseaux sociaux. "Les électrices et électeurs se rendront bientôt aux urnes et nous souhaitons qu'ils opèrent leur choix en toute connaissance de cause", a expliqué Jean-Marc Urbain, secrétaire fédéral de la CSC Mons-La Louvière. "Le tract met en avant les orientations que les citoyens pourraient soutenir selon qu'ils mettraient le curseur à droite ou à gauche de l'échiquier politique."

Le syndicat pointe, notamment, les axes de l'environnement, le "renforcement de l'individualisme", le travail "à n'importe quel prix et n'importe quelles conditions", l'avenir des services publics, la problématique des étrangers et des migrants, la culture ou encore le monde associatif.