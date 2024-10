La faillite de Cassis & Paprika prononcée, aucune réunion fixée avec la nouvelle direction

Pour les travailleurs et travailleuses des magasins non repris, aucune possibilité de reclassement n'a toutefois été envisagée, regrette la CGSLB. Par ailleurs, ces salariés licenciés ne percevront aucune indemnité de rupture de la part de l'employeur, en faillite. Le syndicat libéral organisera dès lors ces mercredi et vendredi des sessions d'information afin de leur expliquer les démarches relatives aux demandes d'indemnités contractuelles à introduire auprès du fonds de fermeture des entreprises.

Près de 120 personnes se retrouvent sur le carreau. Un bilan "lourd" selon la CGSLB, qui rappelle que fin mai 2024, la fermeture des magasins Cassis avait déjà occasionné la perte de presque 20% d'emplois.

La CGSLB appelle dès à présent la nouvelle direction à "redonner un réel espoir aux travailleurs repris". Le syndicat souhaite d'ailleurs rencontrer au plus vite le management et connaître les mesures qui seront prises pour relancer l'activité des marques Cassis & Paprika.