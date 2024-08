La France recommande aux Français résidant en Iran de "quitter temporairement le pays"

"Nous appelons de nouveau nos ressortissants à faire preuve de la plus grande prudence dans leurs déplacements, à éviter tout rassemblement et à se tenir informés de l'actualité et d'éventuels messages ou consignes de l'ambassade de France en Iran dans les prochains jours", selon une consigne aux voyageurs actualisée et publiée dimanche.

La France redoute comme les États-Unis notamment, une escalade militaire entre l'Iran et ses alliés d'une part et Israël de l'autre, après la mort mercredi du chef du Hamas Ismaïl Haniyeh attribuée aux Israéliens, après une frappe revendiquée, elle, par Israël qui a tué le chef militaire du mouvement libanais Hezbollah Fouad Chokr, près de Beyrouth mardi soir.