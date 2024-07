L'Allemagne doit être "un pôle de stabilité" pour l'Europe, affirme Scholz

Après des semaines de tractations entre partisans de la rigueur et des dépenses, qui avaient fait vaciller la coalition, le gouvernement de centre gauche, dirigé par le social-démocrate Scholz, a trouvé un accord au petit matin vendredi sur le budget fédéral de l'an prochain.

Réaffirmant son inquiétude sur l'issue du deuxième tour des législatives en France, M. Scholz a déclaré: "nous ne devons pas nous détourner du monde en ce moment et nous ne devons pas nous occuper (que) de nous-mêmes".

Même message lancé par le vice-chancelier et ministre de l'Economie, l'écologiste Robert Habeck (qui présentait l'accord avec M. Scholz et le ministre libéral des Finances): les trois partis ont négocié avec un sentiment de responsabilité particulier face à "un monde en proie à de nombreuses crises".

Evoquant les élections en France et la campagne électorale américaine, M. Habeck a souligné que le gouvernement allemand avait ressenti "l'obligation de ne pas prendre les choses à la légère en cette période troublée, mais au contraire le devoir de maintenir la stabilité de l'Allemagne et d'être un lieu de fiabilité sur le continent européen et peut-être au-delà".