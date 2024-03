Le CAC 40 de la Bourse de Paris dépasse pour la première fois les 8.000 points

L'indice vedette de la Bourse de Paris, le CAC 40, a terminé au-dessus du seuil symbolique des 8.000 points pour la première fois de son histoire jeudi, propulsé comme l'ensemble des Bourses mondiales par les performances des entreprises et le repli de l'inflation.

Le CAC 40 a progressé de 0,77% pour finir à 8.016,22 points après avoir touché en séance un plus haut historique à 8.029,37 points.

Depuis quatre mois et demi, l'indice parisien connaît un bond fulgurant, de 18% par rapport à son point bas en séance du 23 octobre. Ce mouvement s'est fait en deux temps: une première phase en fin d'année 2023, avec le repli des taux d'intérêt sur le marché de la dette, et une deuxième phase entre fin janvier et mi-février avec les résultats d'entreprises.