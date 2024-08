Le refus de nommer Castets approuvé à 56% par les Français

S'agissant de Matignon, pour 55% des sondés, le fait que les consultations menées à l’Élysée n'aient pas débouché sur la nomination d'un Premier ministre est "un problème". Un score en hausse de cinq points en un mois.

La perception varie largement en fonction des sensibilités politiques: 76% des électeurs du NFP du 1er tour des législatives et 57% de ceux du Rassemblement national y voient un "problème", tandis que 70% des électeurs du camp présidentiel et 58% de ceux de la droite jugent qu'"il vaut mieux prendre le temps de trouver une coalition et un gouvernement stable".

Les mêmes disparités par affinités partisanes apparaissent au sujet d'un gouvernement NFP: 56% des sondés jugent que Macron "a eu raison" d'écarter cette option, contre 43% d'un avis contraire. 82% des électeurs du NFP estiment qu'il a eu tort, tandis que ceux du camp présidentiel, de la droite et du RN approuvent massivement la décision du président (respectivement 88%, 83% et 70%).